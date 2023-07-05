【比亞迪1211】比亞迪49億元巴西設廠 料明年中投產

電動車生產商比亞迪(01211)宣布，將投資30億雷亞爾，即約49億元，在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）一個工業園區設廠，料2024年中開始營運，估計初期年產量15萬架電動車，日後可望提升至每年30萬架。3間工廠日後將分別以生產電動巴士及電動貨車為主；混能車及電動車；集中生產鋰及磷酸鐵，供出口用途。比亞迪全日收報262.2元跌1%。

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摩根士丹利發表研報指，比亞迪最新發布的騰勢N7售價30.1萬元人民幣，大致符合約30萬元人幣的市場預期，考慮到現時訂單量已突破2萬元人民幣，認為值得關注N7能否繼D9之後再度提升市場對騰勢的預期。報告予「大市同步」評級，目標價215元。大摩指出，自4月份上海車展期間開啟預售以來，N7已累計收到逾2萬訂單。比亞迪管理層近日向傳媒表示，預計到年底集團每月銷量將逐步提升至5,000至1萬輛。該行認為，值得關注的是N7是否會以犧牲包括蔚來(09866)的ES6和理想汽車(02015)的L7等電動車競爭市場為代價，或搶佔包括寶林及平治等豪華汽油車市場。

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