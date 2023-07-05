▲ 【澳門新酒店】銀娛旗下澳門銀河「萊佛士」夏季試業 設450間套房、餐廳酒吧有何特色？

銀河娛樂 （00027） 旗下路氹物業「澳門銀河」新設的萊佛士（Raffles）酒店於8月16日正式試業，部分餐飲場所及物業內設施於7月起陸續開放，銀娛料今年底可全面開放萊佛士內的特色餐廳、酒吧及水療中心。萊佛士設有450間酒店房，全屬套房設計，為澳門銀河內第7家酒店品牌。

萊佛士品牌除了最有名的新加坡酒店外，在深圳、海南、巴黎、伊斯坦布爾、多哈、迪拜、馬爾代夫等地都有同品牌酒店，今年除了澳門以外，也會在倫敦和波士頓新開酒店。

銀娛開發路氹物業第三期多時，曾目標於2021年起陸續開業，但受疫情拖慢開業進度，項目今年第二季起開業，而項目內的酒店—銀河萊佛士酒店及安達仕酒店，早前傳出受人手招聘進度影響，料於下半年才能開業。萊佛士、安達仕酒店合計提供1150間酒店房。

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設有酒吧、米芝蓮三星日本壽司廚師主理餐廳

銀娛介紹，澳門銀河萊佛士位於度假城的東側，每一層均有玻璃空中廊橋接連塔樓兩翼，設計期望帶出澳門中西合璧、傳統與現代交融的獨特姿彩。

設施方面，銀娛表示，大堂中央位置的萊佛士大堂吧，將有澳門專屬的「百萬美元」雞尾酒，由設計著名雞尾酒「新加坡司令」的傳奇調酒師嚴崇文於 1910 年研制出來，而且比「新加坡司令」早面世5年。

另外，酒店與獲得米芝蓮三星殊榮的日本壽司主廚宮川政明合作，其主理的「壽司割烹」店、鐵板餐廳將進駐澳門銀河萊佛士。澳門銀河萊佛士長廊酒吧則由設計師 Joyce Wang設計，融入澳門本地文化色彩，也有由亞洲 50 大酒吧的調酒師黎振南為澳門特調的雞尾酒「澳門司令」。

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編輯：麥德銘