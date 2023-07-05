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【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費   

科技 18:15 2023/07/05

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悉尼項目管理公司Facilitate自今仍沒收到Twitter的付款，該公司及後也就事件向Twitter的聯絡人進行溝通，對方亦沒有對所欠的發票金額提出異議。（法新社）

Twitter自從被馬斯克（Elon Musk）收購後，經常傳出財政危機，繼上月有報道指Twitter拒付即將到期的Google Cloud賬單後，再有悉尼公司在加州地方法院起訴Twitter，指控該公司拒付100萬美元（約780萬港元）的辦公室裝修費。

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提出訴訟的企業是悉尼項目管理公司Facilitate，該公司自2015年起，為Twitter在倫敦、都柏林、新加坡和悉尼等地的辦公室提供裝修和開發服務，雙方的合作和交易亦相當順利。

但馬斯克收購Twitter後情況卻發生變化，Facilitate指出，在2022 年至2023年初期間，該公司為Twitter在倫敦和都柏林安裝傳感器，以及在新加坡進行全面的辦公室裝修，賬單總額約100萬美元；根據雙方簽訂的合同，Twitter需要在收到發票後60天內支付該筆賬單。

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惟Facilitate自今仍沒收到Twitter的付款，該公司及後也就事件向Twitter的聯絡人進行溝通，對方亦沒有對所欠的發票金額提出異議。因此Facilitate請求加州地方法院，強制Twitter支付發票、損害賠償金和利息。

責任編輯：陳卓賢

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