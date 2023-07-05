【中國儒意 136】 中國儒意折讓17%配股 獲騰訊認購5億股

中國儒意（00136）宣布將配售25億股新股，配股價為每股1.6元，較停牌前收市價1.94元折讓17.5%。據悉，配股將為公司籌集淨額約40億元，當中90%的籌資淨額將用於發展及擴張電影及遊戲業務，其餘10%將撥作一般營運資金。該次配股需待股東批准。

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其中主要股東騰訊控股（00700）將增持5億股。騰訊全資附屬Water Lily在配股前持有中國儒意股權20.45%，交易完成後，Water Lily將持有25.45億股，持股比例由20.45%輕微攤薄至20.36%。另外，4名獨立投資者劉學恒、王延龍、武強和褚雅君分別認購5億股。

股份今日（5日）恢復交易，早段曾衝高至2.04元，升逾5%，但很快便掉頭向下，最新報1.85元，跌4.6%，成交額1.9億元。

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記者：郭秀慧