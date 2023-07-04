【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位

九巴將於本周日（7月9日）在九巴月輪街車廠舉辦「九巴有請‧體驗日」，屆時將設有招聘活動、退役巴士及最新純電動雙層巴士展覽和期間限定店。同日九巴亦會舉行小童免費乘車日，小童可於當日免費無限次乘搭九巴及龍運逾450條路線。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁】

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

第三場「九巴有請‧體驗日」，活動地點移師至美孚月輪街車廠（即曼坊商場對面），開放時間由上午十時至下午四時，公眾可免費入場而毋須事先登記，當日將招募多個前線職位，包括車長、維修人員、車務督察、助理站長、站務管理員等，場內提供就業資訊，參加者可一覽各職位要求及九巴員工優厚的福利待遇，包括免費乘車證、兩張或以上適用於三間專利巴士公司的家屬乘車證、涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等。

【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

應徵者可獲安排即場面試，如應徵車長職位更會即場安排駕駛測試，為有興趣加入九巴大家庭的人士提供一站式就業服務。如欲參加即場面試，請緊記攜同證件相一張、履歷表、學歷及工作證明，應徵車長者須攜同有效駕駛執照。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱