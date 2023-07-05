假期裏，欣賞了朋友介紹的紀錄片《Somm》。紀錄片由 Jason Wise 執導，影片曾於 San Luis Obispo Film Festival 獲最佳紀錄片大獎。片中講述四位侍酒師（Sommeliers) 準備應考侍酒大師文憑試（Master Sommelier Diploma) 的心路歷程。

四位主角分別為：Ian Cauble、Dustin Wilson、DLynn Proctor 及 Brian McClintic。紀錄片主要記載了四名侍酒師為了準備考試，廢寢忘餐，但葡萄酒飲過不停的「非人生活」。各行各業都有大大小小的專業試，而侍酒師的大師級文憑試，要算是世上最難考的專業試之一，合格率往往只有百分之五左右。片中，四名侍酒師都一次又一次地強調，為了應付這次考試，都必須盡力了解有關葡萄酒的一切。但事實上，他們比任何人都更加清楚，要了解葡萄酒的一切，幾乎是一件不可能的事。要知道，單單在意大利，用以釀酒的葡萄，就多達三千多種！

侍酒大師文憑試，分為三個部分：

第一部分：理論知識

1. 對世界各地的葡萄酒、產區及出品有權威性的認知。

2. 對各種用於釀酒的葡萄品種及他們在世界各地的種植情況有深入的了解。

3. 能解答有關葡萄酒的法津問題，熟悉歐洲、美國、澳洲以及其他葡萄酒產區的法規。

4. 了解烈酒的釀造、儲存和處理。

5. 能描述各種烈酒的蒸餾方法及釀造過程，啤酒、蘋果酒及清酒等釀製過程，以及各種影响口味風格的元素。

6. 掌握正確儲存酒釀的方法，以確保它們保持在最佳狀態。

第二部分：餐廳葡萄酒服務及技巧

考生需具備以下能力：

1. 善於與客人溝通、推薦並提供開胃酒，對其成份和釀製方法有深入了解，並表現出恰當的服務禮儀。

2. 為各種宴會場合挑選及準備合適的酒具。

3. 能因應客人所選擇的菜式，推薦適合搭配的葡萄酒，並對相關酒釀的年份和特色有深入了解。

4. 能有效率和熟練地為客人介紹，並準備葡萄酒。

5. 能為客人準備和提供白蘭地和其他烈酒，並了解其適當份量（serving portion)。

6. 以熟練、優雅的外交手腕處理各種問題和投訴。

第三部分：品酒

考生必須於25分鐘內，清晰並準確地描述六款不同的葡萄酒 (三紅、三白)：包括辨認及鑒定相關的葡萄品種、產地、產區、原產地以及年份。

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據悉，本地著名侍酒師陸志文先生（Jacky Luk）正準備於本年十月應考侍酒大師考試。陸志文先生剛榮獲《香港澳門米芝蓮指南》侍酒師大獎，希望他能再奪殊榮，為港爭光。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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