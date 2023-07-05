【門票優惠】M+暑假推夏季特別優惠　原價120元正價門票將售90元

文化博物館M+宣布，將於本月29日至9月30日期間，推出標準門票夏季特別優惠，原價120元的正價門票將售90元。

標準門票夏季特別優惠（2023年7月29日至9月30日） 正價門票：90元 （原價120元） 特惠門票*：45元（原價60元）



* 特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜合社會保障援助受助人。

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另外，全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」亦於7月29日開幕，展覽正價門票為140元，特惠門票為70元。持特別展覽門票的觀眾可參觀M+所有展覽。

M+稱，自2021年11月開館以來深受公眾歡迎，至今已接待超過370萬訪客人次參觀。為回饋公眾的支持和延續欣賞當代視覺文化的氛圍，因而宣布將於2023年7月29日至9月30日期間推出標準門票夏季特別優惠。

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