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【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）

理財智慧 15:59 2023/07/05

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全球電子支付領導公司 Visa 與香港電車聯手宣布推出電車歷年為期最長的消費推廣優惠，慶祝Visa付款正式在電車啟動。是次合作旨在鼓勵香港市民和環球旅客使用 Visa 一「拍」即付車費，在乘搭深受大眾喜愛及擁有悠長歷史的電車的同時，重新發掘香港獨特的街頭景色和本土文化。


由今年 7 月 6 日至 12 月 31 日期間，乘客凡使用 Visa 感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁定Visa 卡繳付電車車費，可享3元減1元的折扣優惠。


是次合作亦彰顯在推動香港構建成為世界級的智慧城市過程中，讓電車保持原有文化價值並同時擁抱創新的重要性。根據 Visa委託 YouGov 進行的最新調查顯示，電車（30%）獲最多本地受訪者列為最能代表香港文化象徵的交通工具，其次是港鐵（25%）和山頂纜車（17%）。

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【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示：「我們很興奮能夠在香港電車上引入 Visa 的車費付款方式，通過電子支付進一步加快香港公共交通運輸系統的數碼轉型。俗稱『叮叮』的香港電車，深受市民大眾和旅客喜愛，是香港獨有文化標誌，更為乘客提供具有特色且愉快的方式去感受這座城市的地道文化。我們十分高興看到乘客現時可以使用方便、安全的Visa 感應式支付繳付車費，如同在日常消費體驗一樣順暢無阻。Visa 相信具有全球通用支付解決方案的開放式系統，方可隨時隨地為所有人提供真正便利乘客的體驗。」


調查亦發現，接近九成（89%）本港受訪者認為本港公共交通工具接受所有支付方式，將會為香港旅遊業帶來競爭優勢，這項調查結果突顯提供支付選擇對於整體旅遊體驗至關重要。


香港電車董事總經理戴弘博 (Paul Tirvaudey)表示：「香港電車已準備好迎接最新的電子支付技術，擁抱數碼轉型，不遺餘力地保育香港的獨特文化標誌。透過與 Visa 緊密合作，我們進一步便利本地乘客及外地旅客，增加電車的吸引力。借助Visa的感應式支付技術，乘客今後可以更便捷地乘坐電車，輕鬆遊覽港島北岸的風光。我們期望為乘客帶來更完善和舒適的出行體驗，並為香港的智慧城市藍圖作出貢獻。」

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Visa 在是次合作中特別邀請在香港土生土長的奧運花劍及 Team Visa 選手張家朗參與推廣。梁普寧補充：「家朗不屈不撓的精神充分體現香港本色，同時呼應 Visa 重視平等及包容性的價值觀。」

Visa 致力運用電子支付科技提升乘客的出行體驗。集團與全球 150 多個大小城市合作，透過扣帳卡、信用卡和預付卡方案推行感應式支付。Visa 亦積極與不同合作夥伴在本地推行智慧出行，提升停車收費錶、隧道、巴士、的士以及電車的支付體驗。Visa 透過為所有人提供更優越的出行體驗，重塑世界對智慧城市未來的想像。
 

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責任編輯：陳詠妍

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