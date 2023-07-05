【大行報告｜66】高盛：乘客量回升兼車費加價利鐵路業務　一原因料累港鐵上半年核心純利跌67%

▲ 【大行報告｜66】高盛：乘客量回升兼車費加價利鐵路業務盈利 一原因料累港鐵上半年核心純利跌67%

高盛發表研究報告表示，港鐵業務逐漸改善，預料上半年總收入按年升20%至276.5億元，而鐵路業務經常性利潤轉正賺16.45億元，較去年上半年的虧損2320萬元為高，但因未有物業項目入帳，預料港鐵 （00066） 上半年核心純利按年跌67%至26億元，重申「買入」評級，目標價維持49.8元。

港鐵周三（5日）現跌0.7%，報35.85元。

港鐵將於8月初公布業績，該行指，港鐵於昨（4日）舉行了禁止買賣期前會議，並提供最新業務資訊。整體而言，高盛認為港鐵多項業績錄得改善，而中國內地遊客在5月至6月亦回復至2019年社運前的約60%，較今年1月的只得9%為多。

與此同時，高鐵乘客量重上2018年5月的104%，而過境鐵路及機場快綫亦復甦至62%及65%。至於首五個月的本地鐵路的乘客量亦重返95%，並指內地遊客到訪抵銷港人外遊的流失。而商場及地鐵站內商戶銷售亦與香港零售表現同步復甦，重返2018年的八成之上。

展望未來，公司對業務前景保持審慎樂觀，並期望旅客增多，從而帶動乘客量及租務增長。對於地產項目入帳，今年並無項目完工，但預計將有3個項目可在下半年收到預付款，包括日出康城11期凱柏峰、何文田站第二期物業發展項目、「港島南岸」第四期。

再者，港鐵先後在1月份完結3.8%特別車費回贈優惠及6月份票務加價，高盛認為此效果將反映在今年下半年財報之上，並料毛利率可錄得擴張，同時又相信公司在享受周期性復甦，多項業務均直接受惠，預料經常性盈利由2022年的11億元，分別回升至2023、24年的68億元及93億元。

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編輯：姚卓然