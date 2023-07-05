【券商點睇】料未來兩年資產負債表改善 看好宏信建發捉緊行業兩大機遇

招銀國際表示，考慮到宏信建發（09930）擁有強大的綜合服務能力、覆蓋全國的服務網絡和成熟的數字化能力，該行看好宏信建發將捉緊高空作業平台需求快速增長、以及設備運營服務行業滲透率不斷提升的兩大機遇。另認為隨著成功發行IPO，並且逐步向再租賃的輕資產模式轉型下，未來兩年的資產負債表將會得以改善。該行首予其「買入」評級，目標價4.8元。將IPO新股上市納入考量後，預計2023至2025各年核心每股收益將分別增長14%、29%及35%。





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該行稱，作為遠東宏信（03360）旗下子公司，為國內最大的設備運營服務提供商。公司主要佈局三大業務，包括經營租賃服務（2022年佔收入66%）；工程技術服務（27%）；以及平台及其他服務（7%）。據Frost & Sullivan統計，中國設備運營服務市場規模從2018年的6070億元（人民幣，下同）增至2022年的9350億元，料2027年將進一步增至15.9萬億元。





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同時，設備租賃行業滲透率從2018年的51.3%提升至2022年的57.5%，預計2027年將進一步提升至64%。另一方面，在行業對安全標準要求更高、人工替代需求不斷提升等多重背景因素的推動下，國內對高空作業平台的需求大幅增加。中國高空作業平台的設備保有量由2018年的11.3萬台增至2022年的48.7萬台，並預計2027年進一步增至119.5萬台。

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記者：鄭昊彤