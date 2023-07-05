【大行報告】瑞銀：上半年盈喜及政策為潛在催化劑 首予九毛九「買入」

瑞銀首次覆蓋九毛九（09922），預計公司2023至2025財年收入年均複合增長率達32%，為覆蓋的內需股中最高。展望旺季和暑假，該行指出潛在的宏觀和消費政策支持、以及上半年盈喜等都是潛在的股價催化劑，並首予其「買入」評級，目標價19元。九毛九周三（5日）收報13.26元，跌幅1.9%。

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該行指出，由於復甦勢頭遜於預期，市場對內地餐飲業的信心有所緩和。因此，九毛九股價由今年高位累跌41%，但該行認為九毛九旗下太二及九毛九品牌的復甦率仍然屬上市休閒餐飲同業之中最高。

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記者：鄭昊彤