  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：上半年盈喜及政策為潛在催化劑 首予九毛九「買入」

股樓投資 16:21 2023/07/05

分享：

分享：

瑞銀首次覆蓋九毛九（09922），預計公司2023至2025財年收入年均複合增長率達32%，為覆蓋的內需股中最高。展望旺季和暑假，該行指出潛在的宏觀和消費政策支持、以及上半年盈喜等都是潛在的股價催化劑，並首予其「買入」評級，目標價19元。九毛九周三（5日）收報13.26元，跌幅1.9%。

 

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

 

該行指出，由於復甦勢頭遜於預期，市場對內地餐飲業的信心有所緩和。因此，九毛九股價由今年高位累跌41%，但該行認為九毛九旗下太二及九毛九品牌的復甦率仍然屬上市休閒餐飲同業之中最高。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
九毛九（09922） 瑞銀 盈喜 目標價 買入 大行報告 中國 經濟 港股

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪49億元巴西設廠 料明年中投產

下一篇文章

【異動股】 內地8月起限制鎵鍺出口 有色金屬股狂飆 呢隻兩日累升3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款