韓國通脹率創21個月來新低 按年增長2.7%

韓國周二（4日）的官方數據顯示，受石油和農產品價格下跌的影響，消費者通脹率的放緩幅度超過預期，並創下21個月來的新低。

6月份消費者價格指數較上年同期增長2.7%，而5月份增長3.3%，《路透社》對經濟學家的調查預測中值為2.85%。據統計局稱，該指數連續第五個月走軟，標誌著自2021年9月以來最弱的年度增長。

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核心通脹率（不包括波動較大的食品和能源價格）從上個月的3.9%放緩至3.5%，標誌著自2022年5月以來最緩慢的年度增長。總體指數按月持平，而前一個月上升0.3%，經濟學家預期上升0.2%。石油產品價格較上月下降4.0%，農產品價格下降0.9%，但公共事業價格上漲2.2%。服務業價格較上年同期增長3.3%，弱於5月份的3.7%，是14個月來最慢的。

韓國央行自1月最後一次加息以來一直保持貨幣政策不變，人們普遍認為其緊縮運動已經結束。該銀行下次會議將於7月13日舉行。

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記者：張瑋婷