【大行報告】大摩：中國黃金股將受惠人民幣貶值 料招金及山東黃金股價未來30日上升

摩根士丹利發表研究報告，預測招金礦業（01818）及山東黃金（01787）的股價在未來30日內有超過80%機率會上升，認為中國的黃金企業將是人民幣貶值的主要受益股份。招金和山東黃金周三（5日）分別收報10.14元及14.9元，各跌1.4%及升0.1%。

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按美元兌人民幣即期匯率7.2計算下，該行預計金價每克達435元人民幣的基本預期有約6%的上行空間，即意味招金及山東黃金今年純利將有約3.6%及12%的上升空間。該行對兩家公司同予「與大市同步」評級，目標價分別為12.5元及16.1元。

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記者：鄭昊彤