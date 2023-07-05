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【大行看法】瑞銀財管料7月後有財政及貨幣刺激政策推出　維持中資股高單位數至中雙位數升幅、看好三板塊

股市 15:09 2023/07/05

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瑞銀財管料7月後有財政及貨幣刺激政策推出　維持中資股高單位數至中雙位數升幅、看好三板塊

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，內地零售市場復甦遜預期，按月增長放緩，預期中央會於7月後推出財政及貨幣刺激政策，從而帶動下半年經濟增長。她稱，現時MSCI中國指數市盈率約9.2倍，估值接近去年10月低點，反映市場悲觀情緒接近高位，在盈利增長持續改善的背景下，中國股市前景仍然吸引，維持MSCI中國指數全年有高單位數至中雙位數升幅的預測。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然認為，科技股市值較高，今年來表現較弱，看好工業、必需消費及能源三個板塊的升值空間和其長遠價值。

留意美股下半年有回調風險

美國市場方面，趙鳴然認為，要留意美股有回調風險，而除通脹數據外，市場需留意就業數字，若就業數據出現下行，意味減息時間迫近，而除關注聯儲局的貨幣政策外，也要關注其他央行的動作，例如歐洲央行將繼續加息，與美國的息差將會收窄，但無論下半年美國加息多少次，趙鳴然也看好美國國債回報。

滙率方面，趙鳴然預期，隨息差收窄，人民幣將於6至9個月後走強，年底12月見「6.9算」，明年6月見「6.7算」，需視乎內地經濟復甦及美國減息速度。

日本方面，李智穎認為，日股已創33年新高，因當地改善股東回報及加大基建投資刺激股市，該行中長線看好日本。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

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記者：宋沛恩

港股 美股 減息 中國指數 加息 歐洲央行 美國聯儲局 日本 通脹 中國
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