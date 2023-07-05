美國左翼KOL被質疑非真人 Twitter獲逾13萬人追蹤

美國一個左翼KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）Erica Marsh近期在社交媒體Twitter走紅，她在網上對美國新聞發表帶有自由主義的言論，且內容通常具有戲劇性。她的Twitter帳戶在8個月內，獲得逾13萬名粉絲追蹤。但有研究質疑Erica Marsh或並非真人，有專家指其上載的自拍照帶有編輯過的特徵。

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Erica Marsh作為著名左翼KOL，亦備受保守派「青睞」。保守派指她不但十分戲劇性，亦體現自由主義者的愚蠢。

例如Erica Marsh上周批評最高法院推翻平權行動的決定，指並無黑人能在以表現為基礎的系統上取得成功，相關帖文已錄得逾2,700萬次瀏覽量。

有分析指，Erica Marsh發布的內容通常非常兩極化，且具有煽動性，令讀者情不自禁作出回應，從而推高其公眾曝光度。相關策略被稱為「憤怒誘餌」（rage baiting），為煽動公眾憤怒情緒。

多倫多大學（University of Toronto）公民實驗室（Citizen Lab）網絡虛假訊息高級研究員John Scott-Railton卻質疑，Erica Marsh或許不存在。他形容Erica Marsh突然冒出，言論令自由主義者看似白癡。

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據悉，Erica Marsh曾在Twitter自稱居住華盛頓，並對民主黨人身份感到驕傲。但任何當地電話和投票記錄中，都未能發現她的痕跡。

她聲稱自己曾擔任美國總統拜登（Joe Biden）競選活動現場及奧巴馬基金（Obama Foundation）義工，但同樣未能找到記錄。

Erica Marsh雖然亦擁有Tiktok帳戶，但從未於TikTok影片説話或露面。她在Twitter上發布的3張自拍相，內容顯示她是一個年輕的金髮女性。但有電子相片專家指，相片都帶有數碼編輯特徵。

美媒《華盛頓郵報》就帳戶詢問Twitter信任和安全部門後，相關帳戶周日（2日）就被停用，但Twitter和Erica Marsh都未回應報道。

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責任編輯：李俊儀