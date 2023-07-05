【俄烏戰爭】俄烏互相指控 稱對方密謀炸扎波羅熱核電廠

俄羅斯去年入侵烏克蘭初期，俄軍已佔領位於烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠。俄烏雙方周二（4日）互相指控，均稱對方密謀炸毀扎波羅熱核電廠。

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扎波羅熱核電廠為歐洲最大核設施，一共擁有6個核反應堆。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，佔領核電廠的俄軍正在核電廠準備作危險的挑釁，他已向法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通報情況。

他表示和馬克龍已同意，與國際原子能機構（IAEA）合作以最大限度控制局勢。

澤連斯基其後再引述烏克蘭情報，警告俄方可能計劃模擬襲擊扎波羅熱核電廠。烏軍聲稱，俄軍已在核電廠第三和第四反應堆的屋頂放置疑似爆炸物。

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烏軍預料爆炸物一旦引爆，雖不會損壞反應堆，但會造成炮擊來自烏克蘭方面的畫面，而烏軍 隨時準備在任何情況下採取行動。

俄媒引述營運俄羅斯核網絡的Rosenergoatom公司負責人顧問卡爾恰（Renat Karchaa）指，烏克蘭計劃從該國另一個核電站運送含有核廢料的彈藥，並投放到扎波羅熱核電廠。

卡爾恰更聲稱，烏軍在當地周三（5日）晚將利用昏暗夜色作掩護，嘗試用遠程精準裝備及遠程精準武器及自殺式無人機來攻擊核電廠。

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責任編輯：鄭錦玲