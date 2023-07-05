【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）

第二期電子消費券將於本月16日發放，政府近日以致電或發短訊方式，抽查市民是否在港居住，符合領取資格。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民（庫務）今日（5日）表示，若市民收到特定號碼來電或短訊，須在3日內回覆，如最終無回應，亦會以短訊通知市民不符合領取資格。

莊國民今日在一個電台節目中表示，若市民收到短訊通知不符合領取資格，但在3日期限內沒有回應，則不能在本月16日收到2,000元消費券。不過，市民仍可聯絡秘書處補交資料，當通過資格審查，仍可領取消費券。市民亦可致電185000查詢。

致電登記人的特定電話號碼：

3852 7500

2241 9400

2852 1009



向登記人發短訊的特定電話號碼：

852 6059 1120

852 2241 9400

852 5567 3873

852 6115 1226 34849

852 6522 4964

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另外，莊國民提到，近日接獲市民查詢，收到懷疑冒認消費券計劃秘書處或承辦商的短訊或電話，當中涉及10多宗懷疑欺詐個案。如屬實為欺詐個案，將轉交警方跟進。

他指出，消費券計劃秘書處或其承辦商只會透過特定電話號碼致電或向發出短訊通知，而致電時不會播放電話錄音，發放的短訊亦不會附有連結，同時亦不會向登記人直接索取個人資料。

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