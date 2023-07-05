  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）

理財智慧 15:20 2023/07/05

分享：

分享：

第二期電子消費券將於本月16日發放，政府近日以致電或發短訊方式，抽查市民是否在港居住，符合領取資格。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民（庫務）今日（5日）表示，若市民收到特定號碼來電或短訊，須在3日內回覆，如最終無回應，亦會以短訊通知市民不符合領取資格。

莊國民今日在一個電台節目中表示，若市民收到短訊通知不符合領取資格，但在3日期限內沒有回應，則不能在本月16日收到2,000元消費券。不過，市民仍可聯絡秘書處補交資料，當通過資格審查，仍可領取消費券。市民亦可致電185000查詢。

致電登記人的特定電話號碼：
3852 7500
2241 9400
2852 1009

向登記人發短訊的特定電話號碼：
852 6059 1120
852 2241 9400
852 5567 3873
852 6115 1226 34849
852 6522 4964

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪114元 中學畢業可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

另外，莊國民提到，近日接獲市民查詢，收到懷疑冒認消費券計劃秘書處或承辦商的短訊或電話，當中涉及10多宗懷疑欺詐個案。如屬實為欺詐個案，將轉交警方跟進。

他指出，消費券計劃秘書處或其承辦商只會透過特定電話號碼致電或向發出短訊通知，而致電時不會播放電話錄音，發放的短訊亦不會附有連結，同時亦不會向登記人直接索取個人資料。

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 電子消費券 電台節目 經濟 香港 財經事務及庫務局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款