【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行

▲ 中國自動駕駛初創文遠知行獲得阿聯酋政府首次頒發的自動駕駛汽車國家級許可証。

無人駕駛科技在今近年來廣受關注，不少企業投入開發大熱的自動駕駛技術。中國自動駕駛技術初創文遠知行（WeRide）週一（3日）宣布，獲得阿聯酋頒發的自動駕駛汽車牌照，允許在阿聯酋全國公共道路上測試L4級自動駕駛汽車。同時為阿聯酋首度獲頒發予自動駕駛汽車的國家級許可証。

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阿聯酋近年表現出積極發展當地科技的意向，根據《TechCrunch》報道，阿聯酋部長理事會除了在週一批准文遠知行的汽車牌照，亦同時發佈了一系列措施，當中包括規範電動汽車市場，以及刺激自動駕駛汽車等相關產業，以減少排放並保持道路質量。阿聯酋副總統兼總理、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）表示，希望在2030年使該國25%交通完全實現自動化。另外，杜拜道路和運輸管理局（RTA）亦提出在2030年前，將機械人的士運營規模擴大到4,000 輛的願景。

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文遠知行在一份聲明中表示，將會開始在阿聯酋全國測試所有型號的自動駕駛車輛，目標是實現自動駕駛技術商業化，包括機械人的士、機械人巴士、機械人貨車和自動街道清掃車輛等。在是次獲此牌照之前，文遠知行的自動駕駛的士已經在阿聯酋部分路段公開測試和營運超過一年；在2022年9月，文遠知行亦宣布將計畫與沙特的人工智能公司合作，在當地推出機械人巴士線路。

責任編輯：王愷楹

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