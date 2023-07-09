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【全球經濟】韓智庫：南韓經濟走出低谷 製造及服務業回暖

環球政經 14:20 2023/07/09

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南韓開發研究院（KDI）今日（9日）發布《7月經濟動向》指出，製造業低迷態勢有所緩解，且服務業持續保持增長趨勢，南韓經濟正在走出低谷。KDI今年1月至5月研判南韓經濟正處於低迷局面，而上月指出「多項經濟指標正走出低谷」後，此次研判經濟已經達到低點，暗示經濟有望觸底反彈。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

該報告指，這主要得益於半導體等製造業低迷局面有所緩解。具體來看，6月出口按年減少6%，減幅較前1個月（15.2%）大幅收窄，國際貿易收支時隔16個月實現順差。5月半導體出口量增加8.1%，由負轉正，製造業平均啟動率略升至72.9%，庫存率則降至123.3%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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此外，南韓內需也持續保持向好趨勢，5月服務業生產按年增加2%，連續兩個月上升。6月消費者信心指數（CCSI）為100.7，時隔13個月超過100。6月居民消費價格指數（CPI）漲幅為2.7%，時隔21個月回落至3%以下。

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撰文 : 袁國守

經濟 消費者信心指數 CPI 南韓

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