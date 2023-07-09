【高息股】煤氣與城巴母企簽備忘錄 研推氫能巴士 料12個月完工

中華煤氣﹙00003﹚與城巴母公司匯達交通日前簽署合作備忘錄，共同探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源，並就氫氣相關業務和市場計劃進行資訊交流。根據合作備忘錄，兩間公司的合作項目為城巴位於香港島的車廠，煤氣公司將負責設計和擴建現有管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施，並提供相關設備的維護服務。

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匯達交通將負責購買和維護氫能巴士，並在指定路綫上部署和營運氫能巴士，以獲取相關的營運資料，預計項目工程需時12個月，完成後，氫氣提取設施每天可抽取約500公斤氫氣，足夠10至12輛氫能巴士一天的運作所需。

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是次簽訂合作備忘錄，雙方將建立戰略聯盟，未來將攜手合作，積極協助香港政府為巴士和重型車輛使用氫氣制定相關法規及補貼方案。此次合作備忘錄有效期為1年，雙方同意之後可予以延長。

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