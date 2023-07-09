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陳茂波：訪滬與初創及領先科企會面 招商引資回應正面 短期內有好消息

股樓投資 13:01 2023/07/09

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財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌中表示，昨夜維港舉辦的「樂聚維港嘉年華Harbour Chill」現場氣氛歡欣熱鬧，是讓人難忘的愉快回憶。他表示，由本周末開始、連續5個周末，在灣仔海濱將水上舞台連結岸上表演，希望市民能親身到場參與。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

他又指，下周日（7月16日）是新一期消費券發放的日子，屆時希望市民可以相約親友一起餐聚，再到灣仔海濱參與熱鬧的嘉年華，共度歡樂時光。此外，陳茂波指，自年初《財政預算案》發表以來，政府全力推動落實各項工作，從消費券到「開心香港」一系列的活動，目的是振興本地消費的同時，為市民帶來更多愉快體驗，並鞏固市場對未來的正面預期。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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他表示，昨天剛結束3天的上海訪問行程，是經歷3年疫情、社會復常後首次訪滬，該行程除了出席在當地舉行的2023世界人工智能大會及亞洲物流航運空運會議滬港合作分論壇，也跟多個機構、創科企業和工商界會面，深入探討如何更多、更好利用香港國際金融中心的服務及優勢助力其發展，以及如何加強協作，聯手合力抓緊即將迎來的新發展、新機遇。他又稱，該行程在招商引資方面，獲得不少正面的回應，更廣泛認識和聯繫了正在冒起的初創公司，以及處領先位置的科技企業，相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。

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撰文 : 袁國守

人工智能 香港 電子消費券 上海 財政預算案 陳茂波

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