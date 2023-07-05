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【內房危機】遠洋集團據報與大股東研究債務方案　股價午後挫2%

股市 14:22 2023/07/05

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【內房危機】遠洋集團據報與大股東研究債務方案　

據《彭博》報道，具有國企背景的內房股遠洋集團 （03377） 向債權人表示，正與兩個大股東研究其債務方案。不過，市場對公司的流動性擔憂加劇，公司境內外債券和股票周三下挫。遠洋集團股價度下跌超過4%，現跌2.1%，報0.45元。

報道指，遠洋集團周二分別告訴一些債權人，公司在與兩個大股東研究債務問題。知情人士指，國有保險公司國壽 （02628） 和大家人壽保險已向遠洋集團派出工作組，研究整體風險化解方案。

至於公司債價方面，8月2日到期的人民幣債券「18遠洋01」跌32%至46元人民幣，勢創歷史最大跌幅，本周以來價格已跌去一半；「18遠洋02」跌近20%。美元債方面，其票息6%、2024年到期的債券每一美元買價下跌至22美分，邁向去年11月以來最低。

此前，本周有知情人士稱，一個由國有股東牽頭的工作組已請中金公司 （03908） 對遠洋集團進行盡職調查。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

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編輯：姚卓然

 

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