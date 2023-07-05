【港元定存】星展香港推定存推廣　港元1星期定存可享達10厘年利率

星展香港推出限時定存推廣，由即日起至7月31日，經星展香港任何分行完成指定合資格投資交易，可享特惠定存年利率，港元、美元、人民幣、澳元、紐元、加元、英鎊等指定貨幣，1星期定期存款特惠年利率均為10%。該優惠只適用於星展豐盛理財戶口。

假設存款50萬元，預計定存利息約958.9港元。

合資格投資交易為：認購股票掛鈎產品，包括股票掛鈎投資及股票掛鈎票據；或認購結構性投資產品；或認購外幣掛鈎投資。而合資格投資交易單筆交易達50萬港元至500萬港元（或外幣等值）。

另外，該行亦推出限時1星期外幣兌換定期存款推廣，由即日至7月31日起經星展香港全新DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財（使用指定優惠編號）以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立1星期定期存款（即選擇支賬戶口時，選擇與定存貨幣不同的支賬貨幣），可享以下年利率：

指定貨幣 最低存款金額 1 星期外幣兌換定期存款特惠年利率 英鎊 11,000 11.00% 人民幣 90,000 10.50% 澳元 19,000 10.50% 紐元 21,000 10.50% 加元 18,000 10.50%

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編輯：胡學能