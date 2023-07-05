【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景

▲ AI生成圖像平台Midjourney宣布推出全新的「Pan」功能，允許用戶按固定方向無縫擴展圖片外場景。（Midjourney）

生成式AI能製作不同類型的文章、圖片和音樂等，大眾對該技術的需求亦愈來愈高。為滿足市場需求，AI生成圖像平台Midjourney宣布推出全新的「Pan」功能，允許用戶按固定方向無縫擴展圖片外場景。

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Midjourney表示，用戶只需在Midjourney的Discord頻道中，輸入「/settings」來存取Remix模式，以調整圖片外部的各種變量參數，控制生成的新畫面內容。然後，通過輸入框點擊「上、下、左、右」的箭頭按鈕，來控制圖片的擴展方向。

在Remix 模式中，用戶也可上傳自己的照片，平台就會將照片裁剪成1:1正方形尺寸，然後便可以輸入提示詞，創建自己所需要的內容。

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不過，該功能現時只容許用戶一直向某個方向擴展圖像，且經過第一次擴展後，就無法修改提示詞，控制之後將會生成的畫面。

責任編輯：陳卓賢

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