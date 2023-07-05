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【日本核廢水】南韓人恐慌搶購鹽 上月食鹽價飆近3成

環球社會熱點 14:18 2023/07/05

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日媒引述消息指，日本政府計劃最快於8月排放福島核電站核廢水。南韓民眾憂慮安全問題，近期紛紛恐慌性搶購食鹽等日用品，而當地食鹽6月價格更飆升近3成。

日媒指日本政府最快8月排放核廢水 南韓加強監測核輻射 【下一頁】

路透社引述南韓一名38歲女子Lee Young-min指，她最近搶購了5公斤鹽，為她在人生中購買過最多數量的鹽。她透露家中育有兩名孩子，希望能安全餵養孩子而購買大量鹽。

另外有民眾也憂慮，核廢水的排放除了污染海洋並導致健康問題，更會令鹽和海鮮加價。

恐慌性搶購導致南韓6月份的食鹽價格，較該月的兩個月前上漲27%。不過政府官員表示，天氣和產量下降也影響價格。

路透社引述首爾一家食鹽批發店的店主Hyun Yong-gil指，雖然食鹽價格飆升，銷售額仍急升4成至一半。部分消費者更透露，自己買不到袋裝鹽。

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄 【下一頁】

南韓當局為應對食鹽價格飆升，決定每日釋放約50噸的鹽庫存，價格會較市場低兩成，措施料維持至下周二（11日）。

當地民意調查機構Research View上月一項調查顯示，超過85%的南韓公眾反對日本排放核廢水計劃。7成受訪者指如果日本繼續排放廢水，他們將減少消費海鮮。

中國外交部發言人毛寧於周二（4日）記者會上，批評日本政府一意孤行，仍在強行推進排海計劃，還處心積慮營造排海有理、排海無罪的假象。

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責任編輯：鄭錦玲

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