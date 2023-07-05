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【滙豐控股5】山西信託掛牌出售滙豐晉信31%權益 滙豐獲優先承購權

股樓投資 14:53 2023/07/05

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全國公共資源交易平台披露相關公告顯示，滙豐控股（00005）的中國合作夥伴山西信託擬轉讓其持有的滙豐晉信基金31％股權，掛牌價格為10億元人民幣；掛牌日期為今年6月29日，掛牌持續40個工作天。目前擁有滙豐晉信49％股權的滙豐享有優先承購權。在滙豐晉信基金股權出售前，外電5月引述消息人士指，滙豐正尋求提高這家合資公司的所有權，擴大其於中國資產管理市場的實力。山西信託擁有合資公司51％股權。《路透》據上述掛牌價格計算，得出滙豐晉信的市值為32億元人民幣。至2時半滙豐報61.8元跌0.7%。

【阿里巴巴9988】阿里傳擬重組影視業務 優酷土豆或注入阿里影業  詳情請看【下一頁

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

滙豐回應有關傳聞時表示，集團渴望發展其在中國的業務，包括滙豐的基金管理合資公司滙豐晉信，這是一個強大的盈利業務，集團在適當時機擴大業務，以及符合戰略增長計劃會持開放的態度。公開資料顯示，滙豐晉信基金成立於2005年，註冊資本金2億元人民幣，由山西信託和滙豐環球投資管理（英國）公司共同出資成立。其中山西信託持有該公司51％股權，為其第一大股東。滙豐環球投資管理（英國）則持有餘下49％股權。

【滙豐 5】 傳滙豐向瑞信卡塔爾財富管理團隊挖角 擴大海灣地區業務  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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