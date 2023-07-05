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【恒隆101】恒隆「共創明『Teen』計劃」安排工作影子活動 　領略人工智能科技在商場中的應用

Hot Talk 14:03 2023/07/05

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【恒隆101】恒隆「共創明『Teen』計劃」安排工作影子活動 　領略人工智能科技在商場中的應用

恒隆地產 （00101） 響應政府推行的「共創明『Teen』計劃」，特別安排工作影子活動，由擔任友師的員工帶領學員到訪山頂廣場，認識商場業務的日常營運及恒隆「以客為尊」的服務宗旨。

據介紹，當日的工作影子活動，學員通過學習操作清潔機械人，領略人工智能科技在商場中的應用，同時認識如何透過各種市場推廣和活動提升顧客的購物體驗，更即席透過恒隆商場手機應用程式參加尋寶遊戲，贏取豐富獎品。學員和友師其後亦參觀山頂廣場内的主題館大富翁夢想世界™及Go Museum浸沉式光影體驗展覽館。

月前學員與友師亦到訪聖公會福利協會旗下社會企業 Joy Fusion，參加團隊建設活動，透過不同遊戲及交流，加深彼此的認識及默契，並了解社企如何為復康人士提供培訓和就業機會，提升復康人士的工作能力和自信心，推廣社會共融。

作為「共創明『Teen』計劃」的支持機構之一，恒隆招募了40位員工及其親友出任計劃的義務友師，參與為期一年的師友計劃，與學員分享人生經驗。

相關文章：【香港樓市】恒隆陳啟宗：預計未來3年香港住宅市場會好轉　息口上升對樓價影響微

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【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

編輯：陳韻妍

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