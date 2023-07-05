【券商點睇】佐丹奴中期盈喜高於預期 富瑞維持買入評級 目標價2.9元

佐丹奴國際（00709）發盈喜，預計截至今年6月底止6個月，將錄得股東應佔淨溢利介乎1.7億至2億元，較去年同期淨溢利9,700萬元，增長介乎75%至106%。公司稱，期內利潤激增主要是銷售改善、毛利率提升以及經營費用控制。佐丹奴的三大主要市場，大中華、東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售和利潤均在增長。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

富瑞發表研究報告指，佐丹奴盈喜較該行全年預測高出約7%至17%，預計公司全年淨利潤將增長15%至3.07億元，銷售額將增長13%至43億元。富瑞指，佐丹奴今年上半年的淨利潤指引約為全年預測的55%至65%，維持其「買入」評級，目標價2.9元。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機