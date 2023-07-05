【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）

▲ 【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格

第二期2000元消費券將於7月16日發放，為核實領取消費券的資格，政府將以短訊抽查市民是否在港居住，以符合領取資格。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民今早表示，市民如接獲抽查短訊，必須在3個工作天內回覆，政府亦會於抽查期間致電市民。

政府發言人其後澄清，市民不會因為未能於3日內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格，消費券計劃秘書處或承辦商如未獲相關市民回覆，將再次發出短訊及致電聯絡市民，只要有關市民按時回覆並提交相關的證明文件，秘書處會安排盡快向其補發有關消費券。

若最終無回應，政府會以短訊通知有關人士失去領取消費券資格，但聯絡消費券計劃秘書處補交資料後仍可領取消費券。

懷疑屬電話騙案 可向消費券熱線185000查詢

政府提醒，如市民對收到的電話或短訊的真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電消費券計劃熱線185000查詢。

莊國民今早表示，消費券計劃秘書處或其承辦商只會用已在網站列出的特定電話號碼致電市民，強調致電登記人時不會播放電話錄音，發放的短訊不會附有連結，不會向登記人直接索取個人資料，而且政府只會通過特定電話號碼致電或發出短訊。

政府只會通過以下特定電話號碼致電或發出短訊：

致電登記人的特定電話號碼：

3852 7500

2241 9400

2852 1009

向登記人發短訊的特定電話號碼：

852 6059 1120

852 2241 9400

852 5567 3873

852 6115 1226 34849

852 6522 4964

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編輯：陳韻妍