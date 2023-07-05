【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠

政府將於7月16日發放本年第二期消費券，市民可於當日獲得2,000元消費券選購心頭好。新地12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，宣佈為消費券推出總值150萬優惠，讓市民享受盛夏。

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新地12大商場送出多重優惠包括送出最新型號iPhone、機票、商場現金券等，讓市民在使用消費券時能獲得不同回贈和優惠。當中個別商場如北角匯，更即日起率先推出「Hello Summer消費3重賞」優惠活動，購物滿3,000元，即送回等值3,000元的商場現金券，回贈率達百分百。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「今年4月首輪消費券發放時，新地12大商場推出多項相關優惠，帶動營業額及人流均錄得不俗升幅，商場丁財兩旺，為商戶及市民創造雙贏局面。第二期消費券將於7月16日發放，加上暑假一直是消費旺季，我們預期兩項利好因素將互相帶動，令夏日消費熱潮可進一步升溫，有助商場人流和銷情按年分別升近20%及25%。」

鍾續指，最近不少經濟報告均預期香港旅遊業復甦將一路持續，並帶動服務業職位增長和個人消費活動。有見及此，各大商場因應本身客源，設計出多重消費券優惠，以不同類型獎賞，推出多項針對本地客和遊客的促銷活動，吸納大額消費及家庭客群於場內消費，預料下半年生意額將進一步攀升。

新地12大商場夏日消費券部分優惠內容：

▲ 東港城：7月10日起The Point會員可以5,000分率先換領優先預留證，再憑證於7月16日至8月4日期間於東港城累積消費滿12萬元，即賞iPhone 14 Pro Max 128GB(名額：12個)。

▲ 8月5日至9月3日期間，The Point會員於東港城即日以電子貨幣累積消費滿1萬元，可獲電子印花一個。儲滿指定數量電子印花，即賞香港↔新加坡來回機票 (名額：2個)、iPad Mini 64GB (名額：5個)、PlayStation 5主機 (名額：4個)或iPhone 14 Pro Max 256GB(名額：5個)。

▲ 7月6日至8月23日期間，The Point 會員憑1,000積分可於The Point App換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票預留證，憑證連同於東港城即日電子消費滿指定金額，即可獲贈指定親子套票1張。憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節(每節50分鐘）。

▲ 上水廣場：The Point會員在7月16日至8月31日，於上水廣場（2-5樓）商戶電子貨幣消費滿指定金額，即賞總值逾1.5萬元商場現金券，兼同時賺取積分。

▲ 北角匯：即日起至8月31日期間，送逾100萬元現金券。The Point會員於北角匯以電子貨幣同日消費，可換領高達3,800元贈券組合，兼賺取積分。換領上述獎賞時如其中一張單據乃由指定美妝及服飾商戶發出並消費滿200元，更可額外獲贈20元一田現金券。

▲ 7月1日至8月31日期間，The Point會員免費換領預留證後，於推廣期內在北角匯以電子貨幣消費，成功登記的金額將自動計算，首5名累積最高消費金額之會員可獲贈總值1.5萬元名貴禮品兼賺取積分。

▲ 將軍澳中心：7月16日起，The Point會員於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額，可換領高達2,350元贈券組合，兼賺取積分。

▲ life@KCC 及 joy@KCC：7月16日至9月3日期間，顧客於life@KCC及joy@KCC商戶以電子貨幣同日消費滿指定金額，即可獲贈高達550元贈券組合。

▲ PopWalk天晉滙：The Point會員只需於推廣期內，於PopWalk天晉滙即日電子消費滿指定金額並成功登記積分，即可獲享最高達840元電子優惠券。名額有限，先到先得，換完即止。

▲ Mikiki：7月16日至8月13日期間，The Point會員於Mikiki以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達450元商場電子贈券，兼同時賺取積分。

▲ 卓爾廣場：7月16日至8月13日期間，The Point 會員於卓爾廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達350元商場電子贈券，兼同時賺取積分。

▲ 錦薈坊：7月16日至8月13日期間，The Point 會員於錦薈坊以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達600元商場電子贈券，兼同時賺取積分。

▲ 荃錦中心及新領域廣場：即日起至8月31日期間，The Point會員於荃錦中心或/及新領域廣場以電子貨幣消費滿以下金額，可換領高達HK$800贈券組合，兼賺取積分。

責任編輯：李智賢

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