美法官禁華府官員 就審查內容接觸社交媒體公司

美國前總統特朗普（Donald Trump）任命的美國地區聯邦法官Terry Doughty，周二（4日）頒布一項初步禁令，禁止多個華府部門官員，就内容審查事宜接觸社交媒體公司。

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路易斯安那州和密蘇里州總檢察長正起訴聯邦政府，指聯邦政府與社交平台合作審查內容。他們聲稱華府官員與社交媒體公司，就刪除與新冠疫苗、公共衛生措施、選舉誠信等內容所作的公開和私下溝通，屬於「審查運動」（campaign of censorship）及違反憲法第一修正案。

Terry Doughty周二頒布初步禁令，限制來自美國衛生及公共服務部（HHS）、疾控中心（CDC）、司法部（DOJ）、國務院及聯邦調查局（FBI）官員，和社交媒體公司聯絡。

根據禁令，總統拜登（Joe Biden）政府官員不得以包括電郵、電話、信件、短信或會面等任何方式，呼籲、鼓勵、施壓或誘導社交媒體公司，刪減或壓制在社交平台發布、並受言論自由保護的內容。

但華府官員仍可以就犯罪活動、國家安全威脅、公共安全威脅及意圖在投票要求和程序上誤導選民的帖文，和社交媒體公司溝通。

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兩名共和黨籍的總檢察長指，拜登2020年總統大選競選團隊、政府內閣以及其他民主黨議員，多次呼籲修改第230條（Section 230），以應對虛假信息傳播。他們在訴訟中形容，相關行為具有威脅並為施壓。

據悉，第230條免除社交媒體公司，對第三方在其平台發布內容的責任。

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責任編輯：李俊儀