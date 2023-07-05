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Twitter CEO支持限閱讀帖文數 廣告投放保持穩定

環球社會熱點 12:23 2023/07/05

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社交平台Twitter早前推出新措施，限制用戶每日可以閱讀帖文的數量，不少用戶反映達到上限後無法閲讀任何帖文。Twitter行政總裁Linda Yaccarino周二（4日）捍衛新措施是為加強平台，而Twitter也指措施實施以來，廣告投放保持穩定。

Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶 【下一頁】

Twitter本月1日宣布，已驗證用戶每日閱讀帖文上限1萬則；未驗證用戶為1,000則；未經驗證的新用戶為500則。

該公司指限制閲讀帖文數屬臨時措施，目的為阻止「極端水平」的數據抓取（data scraping）及系統操縱。

Linda Yaccarino周二於Twitter發帖文，指當人們有著如同Twitter這樣的使命時，就需採取重大措施不斷加強平台，為新措施生效以來首次發表公開評論。

Twitter將限用戶每日閱讀帖文數量 馬斯克發帖證實 【下一頁】

最近幾日有Twitter用戶發布相片，顯示閲讀帖文數字達到上限後，他們無法看到任何帖文，包括企業廣告商的Twitter頁面上的帖文。

路透社引述營銷專家指，上限或會破壞Twitter對廣告商的吸引力。

不過Twitter表示，只有一小部分平台用戶受到上限措施影響，更指自生效以來廣告投放一直保持穩定。

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責任編輯：鄭錦玲

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