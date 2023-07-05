【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金

▲ 報告認為，大部分投資者對基金招股書中的定性訊息不感興趣，而AI則可以基於這些訊息來預測回報。（法新社）

人工智能（AI）可取代多少人類的工作，以及表現能否優於人類，都是熱議的話題。牛津大學（Oxford University）最新研究報告就指出，在投資方面，AI較大部分機構投資者更能選出回報更佳的私募基金。

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該報告提到，人類投資者主要是根據私募股權公司的聲譽、過往業績等量化訊息來判斷私募基金的優劣，但這些因素與私募基金的實際未來表現卻無關。而AI能夠更好地閱讀基金招股書，從而選擇更優秀的私募基金，最終年回報率更較大部分人類投資者選擇的基金高出5%。

報告又認為，大部分投資者對基金招股書中的定性訊息不感興趣，而AI則可以基於這些訊息來預測回報。

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牛津大學金融經濟學教授Ludovic Phalippou表示，私募基金招股書通常包含大量專業知識，且由大型機構投資者編寫，而這次研究結果，是首次被證明可以利用AI選擇投資產品，因為AI成功擊敗了大部分專業投資者。

責任編輯：陳卓賢

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