安心煮食好幫手  離鍋自動熄火  TGC 全港首創多功能煮食爐限時減$600

「成世人流流長」，總會試過煮食時「滾瀉」甚至忘記熄火。TGC 最知你心，貼心推出多功能嵌入式平面爐STB62GM，以全港首創智能爐頭助你監控火力，定時定溫，猶如你的私人入廚管家，提升家居煮食安全，讓您隨時隨地｢安心煮｣。

智能爐頭三大功能 安心煮．由你自「煮」



1. 離鍋細火及自動熄火功能

開火期間若鍋具離開爐頭，TGC STB62GM即自動將火力轉細，放回鍋具即自動恢復原有火力。假如離鍋超過一分鐘即自動熄火，安全又節能，煮食更安心。

2. 水滾轉小火及定時煲湯功能

煲老火湯最講究控制爐火、切忌分神，但都市人生活繁忙，往往分身不暇。TGC STB62GM提供智慧煲湯功能，水滾後即自動轉為細火，並在預設時間自動熄火，以後無須睇火也能安心煲出靚湯。

3. 煎炸定溫功能

完美的油炸溫度才能炮製出酥脆的炸物，TGC STB62GM備有三種預設溫度 (160°C/180°C/200°C)，當達到指定溫度即自動穩定油溫，防止因油溫失準而影響炸物品質。

全新TGC STB62GM即日起於全線煤氣客戶中心有售，2023年9月15日 或之前選購即可享夏日$600現金折扣*，更隨爐附送美國Instant食物切碎器連電子磅（價值$1,488）。更多優惠詳情，請瀏覽 https://bit.ly/3JH6MqY

* 優惠受條款及細則約束



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(特約)