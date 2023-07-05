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【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里

科技 13:30 2023/07/05

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豐田汽車碳中和研發中心總裁海田敬二指出，無論是液態電池還是固態電池，該公司都致力研究改變目前電池過大、過重和過貴的局面。（法新社）

豐田汽車（Toyota Motor）上月宣布新的電動車戰略，計畫在2025年前推出使用先進固態電池的汽車，因該電池較液態電池具有更多優勢。豐田日前表示，已成功簡化固態電池生產的流程，僅充電10分鐘能跑1,200公里的續航里程。

【電動車】英奢侈汽車品牌Aston Martin轉型　擬生產高效能電動車

固態電池一直被視為加速電動車發展的潛力產品，因它可降低電動車的充電時間、提高容量，及降低使用液態電解質的鋰電池的起火風險。不過，固態電池的製造流程較困難，且成本更高，限制了它們的商業應用。

豐田汽車碳中和研發中心總裁海田敬二指出，無論是液態電池還是固態電池，該公司都致力研究改變目前電池過大、過重和過貴的局面；現時豐田已開發出提高電池耐久性的方法，並相信現在可以製造出續航里程為1,200公里的固態電池，且充電時間僅10分鐘。

【次世代電動車】Toyota展示虛擬「棍波」電動車　助傳統駕駛愛好者返璞歸真

他又提到，豐田亦成功簡化固態電池生產的流程，使它比鋰電池更容易生產。

責任編輯：陳卓賢

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