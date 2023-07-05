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【MPF】積金評級：強積金上半年人均賺6900元　美股最賺錢、香港及中國股票最差

Hot Talk 11:51 2023/07/05

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【MPF】積金評級：強積金上半年人均賺6900元　美股最賺錢、香港及中國股票最差

積金評級公布6月份強積金（MPF）表現調查，該行指出，強積金6月份平均投資回報約2.77%，但未能扭轉第二季平均虧損0.95%的表現。總結上半年，強積金投資回報約3.07%或322億元，相當於每位強積金成員獲得6900元的投資收益。

以資產類別計，美國股票基金在過去1個月、3 個月和上半年，都是表現最佳的強積金資產類別，半年累升15.93%。相反，香港及中國股票基金上半年虧損4.57%，為表現最差類別，與美股回報相差約20.5百分點，是強積金有史以來最大的上半年差異。

積金評級主席叢川普表示，香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別， 市場佔有率約21%。2023 年開始時，內地經濟一片樂觀，但這種樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。

積金評級總結上半年MPF表現

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「懶人基金」表現突出　積金評級：永不是最好和最差

叢川普指出，強積金預設投資策略 （DIS） 的核心累積基金表現相對突出，在17個資產類別中，上半年回報排名第4，提供約9.12%回報。

他認為，香港及中國股票基金表現不理想，突顯出選擇表現「最佳」的資產類別的困難，以及多元化投資的重要性。DIS 的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報，「它永不會是表現最好的基金，但亦不會是最差的」。他指出，每個強積金計劃都有提供DIS基金，可省卻選擇個別基金的挑戰，同時是低收費、多元化基金選擇，對大部分強積金成員來說，這是一個明智的長遠投資選擇。

他續指，上半年強積金總資產新增約605億元，469萬名強積金成員賬戶上半年平均累計增加約12,900元，即成員平均賬戶結餘增至約236,800元。

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編輯：麥德銘

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