【Twitter之亂】Twitter稱限制用戶瀏覽數量　僅為確保用戶群體真實性

▲ witter解釋新政策的目的，是檢測和消除機械人和其他不良行為者的帳戶。（法新社）

Twitter近日推出新政策，限制所有用戶每天瀏覽推文的數量，引起大量用戶不滿。Twitter日前進一步解釋新政策的目的，是檢測和消除機械人和其他不良行為者的帳戶，以確保用戶群體真實性，聲稱目前只有「一小部分」用戶會受影響。

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Twitter表示，為防止有人濫用該平台，來刮取其他用戶的公共數據，以建立AI模型，因此有必要採取極端措施，來清除平台上的機械人和不良帳戶。

該公司亦提到，限制措施目前只影響一小部分用戶，並將會在稍後時間進行更新；雖然新政策或涉及其客戶，但已將可能受到的影響減到最低。

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但外媒《The Verge》卻發現，Twitter自推出該新政策後，Google無法像以往般在搜索結果中有效地顯示來自Twitter的推文和頁面，這或是因為Twitter網站可以控制「爬蟲」（Crawlers）能否存取其內容有關。

責任編輯：陳卓賢

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