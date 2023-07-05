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白宮發現白色粉末證實為可卡因 據報在西翼發現

環球社會熱點 11:19 2023/07/05

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美國特勤局（The Secret Service）周二（4日）表示，周日（2日）在白宮西翼的工作區域發現不明物體，部分區域需暫時關閉。《路透社》指不明物體為一些白色粉末，華盛頓消防部門和經濟服務部門經鑒定證實為可卡因，當局正追查其來源。

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路透社引述消息人士指，工作人員在西翼發現粉末，但未透露更多細節。報道亦引述另一消息人士指，相關物質是特勤局在進行例行掃描時發現。

據悉，白宮西翼為美國總統拜登（Joe Biden）的行政官邸，包括他辦公的橢圓形辦公室、內閣室和新聞區域等辦公設施，數百人定期在西翼工作或出入。

特勤局發言人透過電郵發聲明，指白宮周日晚進入預防性關閉狀態，部門官員正在調查在工作區域發現的不明物體。

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特勤局發言人亦指，華盛頓消防局應要求作評估，迅速確定物品無危險。當局正調查物質為何及如何進入白宮。

據報拜登周末和家人在馬里蘭州大衛營（Camp David）渡假，直至周二上午才返回白宮，所以發現粉末時他並不在場。

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責任編輯：李俊儀

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