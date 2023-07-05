【大行報告｜939】高盛籲沽工行農行、買郵儲行 一文睇清內銀股最新評級目標價

高盛發表報告，調整多家內銀股的評級及目標價，包括將工行 （01398） 、農行 （01288） 的評級下調至沽售。工行目標價由4.98元，下調至3.55元。農行目標價由2.62元，降至2.45元。報告調升到郵儲行 （01658） 評級至買入，目標價由4.06元，上調至5.8元。建行 （00939） 目標價由6.07元，降至5.81元，評級維持買入。

高盛對多家內銀最新評級及目標價：

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高盛指，與2013至2015年周期相似，銀行在下行周期開始時，會努力維持股息，然後當股息、資本和撥備這三方面沒法取得良好平衡時，便會優先考慮資本和風險緩衝而放棄股息目標。高盛預計今年起至2025年，內銀會面臨類似挑戰並重覆派息模式。

地方政府債或致內銀股進一步調整

市場共識認為大型內銀股目前估值較低，帶來股價表現上行風險。不過高盛認為，地方政府債項帶來的利潤率風險，加上銀行信貸組合損失加大，可能導致內銀股有進一步的調整。有關情況可能會削弱盈利增長、為資本積累帶來壓力，從而令股息分派水平受壓。高盛將今年、明年大型內銀撥備前利潤的預測，下調分別5%、6%，以反映利潤風險。

高盛指，由於預計內銀的資產負債表會持續減弱，該行使用經調整的股本回報率（ROE）對2023-25年的股息風險進行壓力測試，並當中假設了地方政府債的利潤損失和銀行信貸組合的額外損失。結果表明，交行 （03328） 、農行、工行等內銀可能會因資產負債表的削弱和難以維持目標普通股權一級資本（CET1）比率，而面臨更高的股息風險，該行認為交行有可能在今年業績未達派息目標，工行、農行亦可能在2025年業績出現同樣情況。

料郵儲行政府債暴露少 且所持較多屬債券

該行認為市場低估了郵儲行，相信郵儲行未來能在強勁的資產負債表上維持股息，預計撥備前利潤增長率於今年起至2025年分別為6%、10%、9%，較其他大型內銀相應年份的增長率4%、5%、6%為高。郵儲行資產負債表強勁，因為其政府債暴露較少，而高盛亦估計郵儲行所持的較多屬於地方政府債券，稅收及資本收益可能更大，從而抵消地方政府債項的利率風險帶來的負面影響。

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編輯：胡學能