▲ 【異動｜生科股】加科思大插18% 與AbbVie終止合作、重獲SHP2抑制劑全球權利

生物科技股加科思 （01167） 宣布，AbbVie基於資產組合與戰略決策原因就雙方的許可及合作協議發出終止通知，該協議涉及加科思根據該協議向AbbVie許可的 SHP2抑制劑的全球開發及商業化。

加科思周三（5日）大跌18%，報5.09元。截至上午11時07分，成交暫錄得7823萬元，已超昨日全日成交。

於該協議終止後，加科思將重新獲得之前授予AbbVie的該等SHP2抑制劑的全球權利，包括在全球範圍內與SHP2抑制劑相關的所有開發、商業化、生產、監管活動的決策權。加科思亦將擁有該等SHP2抑制劑在全球範圍內的銷售預訂權。

目前，加科思擁有的前景廣闊的SHP2抑制劑（JAB-3312）正在進行IIa期全球試驗。JAB-3312聯合Glecirasib（加科思KRAS G12C抑制劑）的臨床數據預計將於2023年下半年發佈。公司仍然有信心並致力於加快SHP2抑制劑的全球開發。

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編輯：姚卓然