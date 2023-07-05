日媒指日本政府最快8月排放核廢水 南韓加強監測核輻射（第二版）

國際原子能機構（IAEA）周二（4日）向日本政府提交調查報告，指當局排放福島核電站核廢水的計劃符合安全標準。日媒引述消息指，當局計劃最快於8月排放核廢水。南韓政府表示繼續關注日方處置核廢水情況，並加強監測核輻射範圍。

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄 【下一頁】

（第二版更新南韓回應）

IAEA指為期兩年的審查顯示，日方計劃符合IAEA的安全標準，日本排放的經處理核廢水中含有微量及可忽視﹑對人類與環境有影響的放射性影響。

《日本經濟新聞》報道，日本政府獲得IAEA的批准後，計劃最早於8月起排放福島第一核電站經處理的核廢水。

首相岸田文雄周二表示，在國際原子能機構支持下，日本的目標是獲得國內和國際認可。

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日本政府曾於今年1月表示，計劃春季到夏季左右起將水排放到海洋，但未透露具體時間，預計最快本周由日本國家核監管機構正式批准。

當地漁業工會長期反對排放核廢水計劃，指多國已因擔心輻射而限制某些日本食品進口，憂慮計劃將影響他們恢復產業聲譽。

南韓總統辦公室周三（5日）回應指，政府將把國民健康與安全放在第一位，並繼續關注日方處置情況。總統辦公室發言人指，IAEA為核能安全領域的權威機構，政府尊重該機構發布的內容。

總統辦公室稱，政府將繼續關注計劃，並將把境內沿近海核輻射監測站由目前的92個增至200個，大幅加強對海洋與水產品安全的管理。

中國駐日本大使館表示，中方已就福島核污染水處置問題向日方反复表明嚴正立場。國際原子能機構（IAEA）的報告不足以成為日本排放核污染水的「通行證」，日方應本著負責任的態度撤銷排海錯誤決定。

外交部發言人毛寧於周二（4日）記者會上，指日本政府一意孤行，仍在強行推進排海計劃，還處心積慮營造排海有理、排海無罪的假象。

毛寧指出，IAEA是應日方邀請開展有關評估審查，授權範圍被限定於評估排海方案。報告不是日方排海的“通行證”，不能證明排海是處置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的選項。

中方再次敦促日方本著對全人類和子孫後代負責的態度，停止強行推進核污染水排海，充分研究論證排海以外的處置方案，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。

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責任編輯：鄭錦玲