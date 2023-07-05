  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日媒指日本政府最快8月排放核廢水 南韓加強監測核輻射（第三版）

環球社會熱點 14:25 2023/07/05

分享：

分享：

國際原子能機構（IAEA）周二（4日）向日本政府提交調查報告，指當局排放福島核電站核廢水的計劃符合安全標準。日媒引述消息指，當局計劃最快於8月排放核廢水。南韓政府表示繼續關注日方處置核廢水情況，並加強監測核輻射範圍。

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄 【下一頁】

（第三版更新南韓回應）

IAEA指為期兩年的審查顯示，日方計劃符合IAEA的安全標準，日本排放的經處理核廢水中含有微量及可忽視﹑對人類與環境有影響的放射性影響。

《日本經濟新聞》報道，日本政府獲得IAEA的批准後，計劃最早於8月起排放福島第一核電站經處理的核廢水。

首相岸田文雄周二表示，在國際原子能機構支持下，日本的目標是獲得國內和國際認可。

日媒：歐盟擬撤對日本食品進口限制 最快下月底公布 【下一頁】

日本政府曾於今年1月表示，計劃春季到夏季左右起將水排放到海洋，但未透露具體時間，預計最快本周由日本國家核監管機構正式批准。

當地漁業工會長期反對排放核廢水計劃，指多國已因擔心輻射而限制某些日本食品進口，憂慮計劃將影響他們恢復產業聲譽。

南韓總統辦公室周三（5日）回應指，政府將把國民健康與安全放在第一位，並繼續關注日方處置情況。總統辦公室發言人指，IAEA為核能安全領域的權威機構，政府尊重該機構發布的內容。

總統辦公室稱，政府將繼續關注計劃，並將把境內沿近海核輻射監測站由目前的92個增至200個，大幅加強對海洋與水產品安全的管理。

南韓政策協調辦公室官員朴九淵表示，南韓政府對日本排放核廢水計劃的科學分析進入最後階段，會爭取加快公布政府的科學報告，將與當局對IAEA最終報告的深入分析一起公布。

中國駐日本大使館表示，中方已就福島核污染水處置問題向日方反复表明嚴正立場。國際原子能機構（IAEA）的報告不足以成為日本排放核污染水的「通行證」，日方應本著負責任的態度撤銷排海錯誤決定。

外交部發言人毛寧於周二（4日）記者會上，指日本政府一意孤行，仍在強行推進排海計劃，還處心積慮營造排海有理、排海無罪的假象。

毛寧指出，IAEA是應日方邀請開展有關評估審查，授權範圍被限定於評估排海方案。報告不是日方排海的“通行證”，不能證明排海是處置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的選項。

中方再次敦促日方本著對全人類和子孫後代負責的態度，停止強行推進核污染水排海，充分研究論證排海以外的處置方案，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
2023/07/04
【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
日航聯手住友商事推租衫服務 冀助減碳排放
2023/07/04
日航聯手住友商事推租衫服務 冀助減碳排放
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
2023/07/01
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
愛爾蘭政府補貼逾70萬買樓 望增偏遠地區人口
2023/06/23
愛爾蘭政府補貼逾70萬買樓 望增偏遠地區人口
國際航班機票價格料續升 航空公司追求減排目標
2023/06/07
國際航班機票價格料續升 航空公司追求減排目標

你可能感興趣

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
16:54 2023/07/04
【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
日航聯手住友商事推租衫服務 冀助減碳排放
13:24 2023/07/04
日航聯手住友商事推租衫服務 冀助減碳排放
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
13:14 2023/07/01
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
可持續發展 外交 核災 核能 岸田文雄 福島 日本

上一篇文章

【俄烏戰爭】俄烏互相指控 稱對方密謀炸扎波羅熱核電廠

下一篇文章

【日本核廢水】南韓人恐慌搶購鹽 上月食鹽價飆近3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
碧咸後悔當年整「粟米頭」 難忘懷98世界盃領紅
碧咸後悔當年整「粟米頭」 難忘懷98世界盃領紅
【俄烏戰爭】烏軍指反攻見成效 普京稱俄羅斯前所未有團結（持續更新）
【俄烏戰爭】烏軍指反攻見成效 普京稱俄羅斯前所未有團結（持續更新）
羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）
羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）
紐約將停用耗逾5億疫苗護照 每月成本超過150萬
紐約將停用耗逾5億疫苗護照 每月成本超過150萬
Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶
Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款