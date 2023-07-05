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【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型

科技 11:05 2023/07/05

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Google現時可通過收集網絡上的公開信息或來自其他公共來源的訊息，來幫助訓練Google的AI模型及打造實用功能。（法新社）

自ChatGPT一類生成式AI推出以來，由於涉及利用互聯網的數據來訓練內容，這引起大量版權和私隱爭議。Google日前就更新私隱政策規定，允許該公司採用互聯網上的公共數據來訓練旗下AI模型。

【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武

通常情況下，私隱政策是限制公司收集用戶直接提供的數據，但根據Google的新政策，該公司可以使用大眾在網上公開發布的任何訊息。

該政策提到，Google現時可通過收集網絡上的公開信息或來自其他公共來源的訊息，來幫助訓練Google的AI模型及打造實用功能，以建構更完整的自家AI產品，包括Google Translate、AI聊天機械人Bard和Cloud AI的功能。

【AI爭議】逾百歐洲企業聯署　反對歐盟AI監管草案

若擔心Google的新政策會影響個人私隱，科技資訊平台《Search Engine Journal》提供一些建議，可防止Google利用你的數據來訓練其AI模型，包括：使用Google服務時，啟用「私密瀏覽」模式；又或使用替代Google的服務，例如有更嚴格私隱政策的DuckDuckGo搜尋器、ProtonMail電郵等。

責任編輯：陳卓賢

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