【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型

▲ Google現時可通過收集網絡上的公開信息或來自其他公共來源的訊息，來幫助訓練Google的AI模型及打造實用功能。（法新社）

自ChatGPT一類生成式AI推出以來，由於涉及利用互聯網的數據來訓練內容，這引起大量版權和私隱爭議。Google日前就更新私隱政策規定，允許該公司採用互聯網上的公共數據來訓練旗下AI模型。

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通常情況下，私隱政策是限制公司收集用戶直接提供的數據，但根據Google的新政策，該公司可以使用大眾在網上公開發布的任何訊息。

該政策提到，Google現時可通過收集網絡上的公開信息或來自其他公共來源的訊息，來幫助訓練Google的AI模型及打造實用功能，以建構更完整的自家AI產品，包括Google Translate、AI聊天機械人Bard和Cloud AI的功能。

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若擔心Google的新政策會影響個人私隱，科技資訊平台《Search Engine Journal》提供一些建議，可防止Google利用你的數據來訓練其AI模型，包括：使用Google服務時，啟用「私密瀏覽」模式；又或使用替代Google的服務，例如有更嚴格私隱政策的DuckDuckGo搜尋器、ProtonMail電郵等。

責任編輯：陳卓賢

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