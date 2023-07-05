  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐據報或向山西信託購入滙豐晉信31%權益

股市 10:31 2023/07/05

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐據報或向山西信託購入滙豐晉信31%權益

HSBC滙豐 （00005） 據報擬擴展內地業務。全國公共資源交易平台披露相關公告顯示，滙豐的中國合作夥伴山西信託擬轉讓其持有的滙豐晉信基金31%股權，掛牌價格為10億元（人民幣．下同）；掛牌日期為今年6月29日，掛牌持續40個工作天。目前擁有滙豐晉信49%股權的滙豐享有優先承購權。滙豐回應外媒查詢時指，集團渴望發展其在中國的業務，包括滙豐的基金管理合資公司滙豐晉信，這是一個強大的盈利業務，集團在適當時機擴大業務，以及符合戰略增長計劃會持開放的態度。

滙豐晉信市值約32億人民幣

在滙豐晉信基金股權出售前，有消息人士5月時告知《路透》，滙豐正尋求提高這家合資公司的所有權，擴大其於中國資產管理市場的實力。山西信託擁有合資公司51%股權。《路透》據上述掛牌價格計算，得出滙豐晉信的市值為32億元。

公開資料顯示，滙豐晉信基金成立於2005年，註冊資本金2億元，由山西信託和滙豐環球投資管理（英國）公司共同出資成立。其中山西信託持有該公司51%股權，為其第一大股東；滙豐環球投資管理（英國）持有餘下49%股權。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐將在印度推出私人銀行業務　瞄準高淨值及超高淨值客戶

編輯：胡學能

港股 基金 中國市場 英國 人民幣 中國 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】港股兩連升7月可翻身？盤點下半年焦點板塊

下一篇文章

【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【外圍市況】道指期貨暫跌43點 歐股收市微升 美股假期休市（不斷更新）
【外圍市況】道指期貨暫跌43點 歐股收市微升 美股假期休市（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格
【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款