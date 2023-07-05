▲ 【HSBC滙豐】滙豐據報或向山西信託購入滙豐晉信31%權益

HSBC滙豐 （00005） 據報擬擴展內地業務。全國公共資源交易平台披露相關公告顯示，滙豐的中國合作夥伴山西信託擬轉讓其持有的滙豐晉信基金31%股權，掛牌價格為10億元（人民幣．下同）；掛牌日期為今年6月29日，掛牌持續40個工作天。目前擁有滙豐晉信49%股權的滙豐享有優先承購權。滙豐回應外媒查詢時指，集團渴望發展其在中國的業務，包括滙豐的基金管理合資公司滙豐晉信，這是一個強大的盈利業務，集團在適當時機擴大業務，以及符合戰略增長計劃會持開放的態度。

滙豐晉信市值約32億人民幣

在滙豐晉信基金股權出售前，有消息人士5月時告知《路透》，滙豐正尋求提高這家合資公司的所有權，擴大其於中國資產管理市場的實力。山西信託擁有合資公司51%股權。《路透》據上述掛牌價格計算，得出滙豐晉信的市值為32億元。

公開資料顯示，滙豐晉信基金成立於2005年，註冊資本金2億元，由山西信託和滙豐環球投資管理（英國）公司共同出資成立。其中山西信託持有該公司51%股權，為其第一大股東；滙豐環球投資管理（英國）持有餘下49%股權。

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編輯：胡學能