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債券通為內地金融市場開放作出貢獻

宏觀解讀 09:12 2023/07/05

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於過去六年間，債券通一直發揮內地與國際債券市場的橋樑角色，配合跨境投資及融資新趨勢，為內地金融市場對外開放作出貢獻。監管機構、金融市場基礎設施和交易平台緊密合作，深度參與到中國債券市場雙向開放的進程，為提升跨境交易便利提供多方面的支持。

值得一提的是，中國債券被納入全球主要的債券基準指數，是提升中國債券市場重要性和可投資性的重要里程碑。人民幣債券在全球範圍的固定收益投資組合中開始佔重要席位，指數納入也爲中國債市帶來較穩定的持續資本流入。

另外，「債券通」的推出優化了中國債市的投資條件，吸引更多境外投資者參與，令投資者結構更加多元化，交易量亦有所提升。通過境內基礎設施與彭博等境外電子交易平台在系統上的連接，投資者不需要改變原有的交易流程，便可以投資中國銀行間債券市場。相關部門同時亦持續完善這個機制。

近期，中國外匯交易中心推出了一籃子債券交易機制，支持境外投資者便利地配置和交易一籃子境內人民幣債券，便利境外機構擴大投資範圍。彭博與交易中心緊密合作，爲一籃子債券交易機制提供支持。上周三機制上線當天已有多家機構通過彭博完成一籃子交易。

在北向通成功的基礎上，2021年9月開通的「南向通」標誌著中國債券市場實現「雙向開放」。「南向通」正在逐步發揮作用，擴闊內地機構資産配置的選擇，也爲香港和全球金融市場注入新動力。

作爲首個內地和香港衍生品市場互聯互通機制，今年5月開通的「互換通」不僅讓投資者能夠更容易管理利率風險，更吸引潛在或受限制的境外投資者進入中國債券市場。更重要的是，它開啓了衍生品市場開放的篇章，而衍生品市場是另一片有巨大潛力的藍海。

隨著人民幣國際化進程的不斷推進，中國債券市場將在全球金融市場中承擔更重要的角色。投資者認為，中國債券市場早已成爲全球投資者不可忽視的重要市場，而在目前複雜的全球市場環境中，中國債券成爲了分散投資風險，獲得相對穩健收益的關鍵選項。長遠來看，由於中國市場的龐大規模和經濟發展潛力，以及獨立、穩健的貨幣政策，投資者增加配置人民幣資産仍然是長期趨勢。

投資者期待更廣泛、更深入的了解和參與中國債券市場。基於和投資者的溝通，我們總結了三個主要機遇：

目前境外投資者持有的中國債券主要集中在利率債，信用債持有規模相對較小。然而，境外投資者對於中國信用債市場關注度正在上升。當然，投資者仍需面對包括信用評級與國際接軌、信用風險管理以及市場流動性等挑戰。

其次是，「互換通」開啓了衍生品市場開放的大門，而投資者非常期待能使用更多風險對沖工具，以便更有效地管理風險。

可持續金融助力實現全球氣候目標，投資者對於參與中國龐大的綠色債券市場顯示出相當濃厚的興趣，然而投資者亦需面對數據透明度等挑戰。

中國債券市場的雙向開放和高質量發展在過去幾年取得亮麗成績，而未來仍有很大的發展空間，不但為投資者提供有效渠道作多元化資產配置，也為香港金融業帶來龐大機遇。

作者︰彭博大中華區總裁 汪大海

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責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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