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【電動車】比亞迪李柯：正在與智利政府進行提鋰技術談判　鎖定動力電池關鍵原料供應

股市 08:41 2023/07/05

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【電動車】比亞迪李柯：正在與智利政府進行提鋰技術談判　鎖定動力電池關鍵原料供應

比亞迪 （01211） 執行副總裁李柯接受採訪時表示，比亞迪正在與全球鋰資源儲量最大國家智利政府和包括SQM在內的公司就新的提鋰技術進行談判。這意味比亞迪正在加入拉美鋰礦開採熱潮，以鎖定更多的動力電池關鍵原物料供應。

比亞迪正在談判將在中國使用的鹽湖直接提鋰技術（DLE）引入智利，以取代目前通過大型蒸發池的晾曬提鋰技術。李柯表示，「比亞迪準備將先進的DLE技術帶到智利，我們將在當地進行研發專利，並向智利政府提供免費專利，以幫助智利鋰產業發展」。

而在巴西，比亞迪有一個小型獨立開採項目，公司正在努力爭取獲得更多鋰資源，不過，李柯提到，比亞迪在巴西目前沒有合作夥伴，因想公司自己做。

斥近50億元於巴西建3廠

同時，比亞迪亦將在巴西投放6.2億美元（約48.6億港元）資金，建立包括三座新工廠的綜合工業建築物，以提升當地生產能力，預計在明年中開始營運。

據公告指，其中一間工廠日後將主要生產電動巴士及電動貨車，另一間廠則生產混能車及電動車，預期年產量為15萬輛；第三間廠則集中生產鋰及磷酸鐵，供出口用途；三間工廠預期合共創造5000個工作職位。

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編輯：姚卓然

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