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【港股市況】ATM跌1至2% 碧桂園、李寧跌近半成 中國稀土升逾18% 恒指跌305點（不斷更新）
港股7月連升兩日後，今日回吐約300點。恒指低開60點，其後跌幅擴大，恒指全日跌305點，收報19110點，成交868.9億元。科指跌1.4%，報4016點。ATM跌1至2%，商湯 （00020） 再跌4%，碧桂園 （02007） 、李寧 （02331） 跌近半成，中國稀土 （00769） 逆市升逾18%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
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財經日誌︰
即市走勢︰
【16：10】ATM跌1至2%，商湯 （00020） 再跌4%，碧桂園 （02007） 、李寧 （02331） 跌近半成，中國稀土 （00769） 逆市升逾18%，恒指跌305點，收報19110點，成交868.9億元。科指跌1.4%，報4016點。
【16：00】恒指U盤前跌313點，報19101點。
【15：51】【澳門新酒店】銀娛旗下澳門銀河「萊佛士」夏季試業 設450間套房、餐廳酒吧有何特色？
【15：32】恒指尾市跌約270點，報19145點，科指跌1.3%，報4022點。
【15：17】新礦資源 （01231） 升幅尾市擴至2.7倍，破頂高見1.62元，成交2062萬元。
【14：54】新礦資源 （01231） 升1.4倍，破頂高見1.02元，成交1970萬元。
【14：22】【內房危機】遠洋集團據報與大股東研究債務方案 股價午後挫2%
【14：12】碧服系下跌，碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別跌逾4%。
【14：10】招行 （03968） 跌逾4%，四大內銀跌逾1%至2%，交行 （03328） 跌逾2%。
【14：06】美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒指跌約304點，報19111點，科指跌1.7%，報4005點。
【13：54】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 逆市升逾1%，小鵬汽車 （09868） 升0.6%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。
【13：53】中國稀土 （00769） 升幅擴至近16%，報0.51元。成交1522.6萬元。
【13：16】浙江世寶 （01057） 逆市再升逾12%，破頂高見3.23元。
【13：04】中國稀土 （00769） 逆市升近8%，高見0.485元。中國商務部及海關總署宣布，8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口。外電引述知情人士消息報道，商務部明日將與金屬企業龍頭舉行會議，討論有關措施。
【13：02】智欣集團控股 （02187） 挫近5成，低見3.03元。
【13：01】美圖 （01357） 挫近一成，低見2.98元。
【13：00】恒指午後初段跌約293點，報19121點，科指跌1.6%，報4009點。
【12：32】華寶國際 （00336） 午後停牌，停牌前報3.61元，逆市升0.3%，成交3711萬元。華寶國際公布，停牌以待刊發內幕消息公告。
【12：30】【醫美股】完美醫療：荃灣新開商場社區店首20日錄421萬元銷售合同 稱對未來季度表現感樂觀
【12：00】恒指半日跌268點，報19147點，成交427.4億元。科指跌1.4%，報4015點。ATM跌1%至近3%，商湯 （00020） 再跌4%，香港航天科技 （01725） 升逾15%，東方海外 （00316） 逆市升2%，體育用品股挫，李寧 （02331） 跌半成。
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【11：48】商湯 （00020） 股價再跌4%，低見1.91元。
【11：43】港股中午收市前跌約280點，報19135點，科指跌1.6%，報4010點。
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【11：34】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.5%，創業板指跌0.6%。
【11：27】大市最新跌近300點，報19120點，跌295點，科指跌1.7%，報4005點。
【11：23】港交所 （00388） 跌逾2%，再回落至300元以下水不，低見296.2元。
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【11：10】【比亞迪1211】比亞迪發布騰勢N7電動車 對標Model Y？
【11：05】中國儒意 （00136） 最新轉跌逾3%，低見1.86元。
【11：01】李寧 （02331） 跌逾4%，安踏 （02020） 跌0.9%，特步 （01368） 跌逾3%。
【10：59】四大內銀向下，工行 （01398） 、農行 （01288） 跌逾1%，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌近1%。
【10：51】聯通 （00762） 逆市升1%，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌0.5%。
【10：45】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至逾14%，高見11.1元。
【10：44】大市維持約200點跌幅。
【10：31】【HSBC滙豐】滙豐據報或向山西信託購入滙豐晉信31%權益
【10：30】【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦 後續旅程將是這個中亞國家？
【10：11】信達生物 （01801） 、康方生物 （09926） 分別回吐4%及3%。
【10：02】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.7%。
【09：56】大市跌幅擴大至200點，報19210點，跌205點，科指跌0.9%，報4036點。
【09：51】加科思 （01167） 股價挫近2成，低見4.94元。
【09：48】香港航天科技 （01725） 逆市升逾9%，高見10.3元。
【09：47】中國6月財新服務業PMI為53.9，低於預期的56.2及前值57.1。中國6月財新綜合PMI為52.5，前值55.6。
【09：45】大市跌幅擴大至約150點，報19257點，跌158點，科指跌0.5%，報4054點。
【09：33】浙江世寶 （01057） 股價再升6%，早段高見2.86元破頂。
【09：31】鼎豐集團汽車 （06878） 公布，與1名屬獨立第三方的潛在投資者訂立一份無法律約束力的諒解備忘錄，該投資者同意安排向其提供重組資金，以加快擬備債務重組計劃，鼎豐集團汽車開市後升2成，高見0.092元。
【09：29】阿里影業 （01060） 股價跌逾3%。
【09：26】【香港經濟】香港6月標普全球PMI降至50.3 新訂單增長年內最慢
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開60點，開報19355點，科指跌0.3%，報4064點。
【09：13】期指開報19215點，跌128點。
【08：41】【電動車】比亞迪李柯：正在與智利政府進行提鋰技術談判 鎖定動力電池關鍵原料供應
【08：38】恒指黑期跌約34點，報19399點，道指期貨跌29點，報34608點。
【08：13】【內房危機】寶龍地產成功交換2項要約 惟7.23到期票據或未能償還
【07：51】【騰訊持股】中國儒意折讓17.5%配股、騰訊認購5億股 籌40億發展電影及遊戲業務
【07：45】【家族辦公室】昇世集團料下月落戶杜拜 主席陳學彬：香港、新加坡及中東三地出擊
【07：45】【Morning精點】台積電創辦人張忠謀：中美關係更傾向於競爭而非合作︱周潤發密集宣傳下受感染中Covid
【07：45】恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。
【07：30】美國獨立日假期，美股周二休市 ， 歐股收市微升0.07%，報461點。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌78點 滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩