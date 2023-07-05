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【港股市況】ATM跌1至2%　恒指早段跌逾200點（不斷更新）

股市 10:36 2023/07/05

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港股市況不斷更新

美股周二獨立日假期休市，港股7月連升兩日後，今早低開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開60點，開報19355點，科指跌0.3%，報4064點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：31】【HSBC滙豐】滙豐據報或向山西信託購入滙豐晉信31%權益

【10：30】【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？

【10：11】信達生物 （01801） 、康方生物 （09926） 分別回吐4%及3%。

【10：02】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.7%。

【09：56】大市跌幅擴大至200點，報19210點，跌505點，科指跌0.9%，報4036點。

【09：51】加科思 （01167） 股價挫近2成，低見4.94元。

【09：48】香港航天科技 （01725） 逆市升逾9%，高見10.3元。

【09：47】中國6月財新服務業PMI為53.9，低於預期的56.2及前值57.1。中國6月財新綜合PMI為52.5，前值55.6。

【09：45】大市跌幅擴大至約150點，報19257點，跌158點，科指跌0.5%，報4054點。

【09：33】浙江世寶 （01057） 股價再升6%，早段高見2.86元破頂。

【09：31】鼎豐集團汽車 （06878） 公布，與1名屬獨立第三方的潛在投資者訂立一份無法律約束力的諒解備忘錄，該投資者同意安排向其提供重組資金，以加快擬備債務重組計劃，鼎豐集團汽車開市後升2成，高見0.092元。

【09：29】阿里影業 （01060） 股價跌逾3%。

【阿里系】阿里重組影視娛樂業務？　阿里大文娛：不屬實

【09：26】【香港經濟】香港6月標普全球PMI降至50.3　新訂單增長年內最慢

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開60點，開報19355點，科指跌0.3%，報4064點。

【09：13】期指開報19215點，跌128點。

【08：41】【電動車】比亞迪李柯：正在與智利政府進行提鋰技術談判　鎖定動力電池關鍵原料供應

【08：38】恒指黑期跌約34點，報19399點，道指期貨跌29點，報34608點。

【08：13】【內房危機】寶龍地產成功交換2項要約　惟7.23到期票據或未能償還

【07：51】【騰訊持股】中國儒意折讓17.5%配股、騰訊認購5億股　籌40億發展電影及遊戲業務

【07：45】【家族辦公室】昇世集團料下月落戶杜拜　主席陳學彬：香港、新加坡及中東三地出擊

【07：45】【Morning精點】台積電創辦人張忠謀：中美關係更傾向於競爭而非合作︱周潤發密集宣傳下受感染中Covid

【07：45】恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。

【07：30】美國獨立日假期，美股周二休市 ， 歐股收市微升0.07%，報461點。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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