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【港股市況】恒指黑期跌約34點 道指期貨跌29點（不斷更新）
美股周二獨立日假期休市，歐股偏靜。港股7月連升兩日後，恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。
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【08：38】恒指黑期跌約34點，報19399點，道指期貨跌29點，報34608點。
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【07：45】恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。
【07：30】美國獨立日假期，美股周二休市 ， 歐股收市微升0.07%，報461點。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌78點 滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩