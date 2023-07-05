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【港股市況】恒指黑期跌約34點　道指期貨跌29點（不斷更新）

股市 08:43 2023/07/05

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港股市況不斷更新

美股周二獨立日假期休市，歐股偏靜。港股7月連升兩日後，恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：41】【電動車】比亞迪李柯：正在與智利政府進行提鋰技術談判　鎖定動力電池關鍵原料供應

【08：38】恒指黑期跌約34點，報19399點，道指期貨跌29點，報34608點。

【08：13】【內房危機】寶龍地產成功交換2項要約　惟7.23到期票據或未能償還

【07：51】【騰訊持股】中國儒意折讓17.5%配股、騰訊認購5億股　籌40億發展電影及遊戲業務

【07：45】【家族辦公室】昇世集團料下月落戶杜拜　主席陳學彬：香港、新加坡及中東三地出擊

【07：45】【Morning精點】台積電創辦人張忠謀：中美關係更傾向於競爭而非合作︱周潤發密集宣傳下受感染中Covid

【07：45】恒指夜期收市跌78點，收報19265點。滙豐 （00005） 倫敦股價靠穩，折算收報62.43，較港收市價62.25元高0.3%。

【07：30】美國獨立日假期，美股周二休市 ， 歐股收市微升0.07%，報461點。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】東亞銀行、青島啤酒、浙江世寶

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責任編輯︰梁浩碩

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