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【內房危機】寶龍地產成功交換2項要約　惟7.23到期票據或未能償還

股市 08:13 2023/07/05

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【內房危機】寶龍地產成功交換2項要約　惟7.23到期票據或未能償還

寶龍地產 （01238） 表示，於昨（4日）下午四時正（倫敦時間）， 2021年7月票據本金總額1,718.9萬美元及2019年11月票據本金總額1,660.7萬美元已分別根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

同時，公司宣佈2019年7月票據最低接納金額已獲達成，而截至交換屆滿期限，2019年7月票據的約4.01億美元（佔本金總額約95.59%）已根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

交換要約完成後，公司將發行本金總額為1,718.9萬美元的2024年7月新票據，該票據將與2022年7月A票據合併並形成單一系列（經修訂）、本金總額為1,660.7萬美元的2026年1月新票據， 該票據將與2022年7月B票據合併並形成單一系列（經修訂），以及本金總額為4.01億美元的2025年12月新票據。

7.23到期票據或未能償還

根據2019年7月票據的條款，2019年7月票據的所有尚未償還本金額及其應計利息，將於到期日2023年7月23日到期並應支付。雖然公司不斷探討各項融資安排，惟就該等沒有交換的2019年7月票據餘下尚未償還本金額1,851.5萬美元，公司亦未必能於2023年7月23日償還該本金及應計利息。

公司將與餘下的交換票據的持有人積極保持溝通，並鼓勵相關持有人於切實可行情況下盡快與公司聯絡，務求就結付該等票據達成雙方同意的安排，其中可能包括進一步交換類似於交換要約的有關票據。

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編輯：姚卓然

 

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